Com temperaturas recordes, países da Europa emitem alertas à população e fecham escolas e parques

A agência das Nações Unidas para o clima alertou que o mundo terá que conviver com ondas de calor cada vez mais intensas e mais frequentes. Na Europa, que enfrenta temperaturas recordes, países fecharam escolas, parques e emitiram alertas para que a população se proteja. Mais de 1.900 escolas e universidades suspenderam as aulas na França por causa do calor. Outra medida de segurança foi fechar o topo da Torre Eiffel para visitação. Em Roma, na Itália, a Cruz Vermelha instalou tendas refrigeradas e está distribuindo água para aliviar o calor. Na Espanha, a prefeitura investiga se duas mortes de funcionários que trabalhavam na rua foram causadas pela onda de calor.



