Governo endurece penas para receptação de cargas roubadas

Governo federal quer endurecer a punição para quem compra e vende produtos roubados

O governo federal apresentou ao Congresso um projeto de lei que propõe aumentar em até 50% as penas para quem compra e vende produtos roubados. Essa medida busca enfrentar o crime organizado que se concentra em roubos de carga, especialmente de alimentos e bebidas devido à facilidade de revenda.

Nos primeiros cinco meses deste ano, foram registrados mais de 3.600 casos de roubo de carga no Brasil, com São Paulo e Rio de Janeiro liderando as ocorrências. Quadrilhas frequentemente fazem motoristas reféns para impedir que os crimes sejam rapidamente comunicados às empresas. As cargas roubadas são distribuídas em mercados clandestinos e pequenos comércios a preços abaixo do mercado.

Especialistas destacam que esse comércio ilegal alimenta o crime de recepção, cuja pena atual varia entre 3 a 8 anos de prisão. O projeto do governo visa aumentar essas penas como forma de combater os assaltos e a comercialização ilegal. A segurança nas operações impacta diretamente nos custos do frete, repassados ao consumidor final.

A continuidade desses crimes eleva custos de seguro e dificulta operações em rotas com alta incidência de assaltos.

