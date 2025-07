Corpo de brasileira que morreu em acidente de carro na Patagônia será cremado na Argentina

Será cremado na Argentina o corpo da brasileira que morreu em um acidente de carro na Patagônia. Labibi Mello voltava para o Brasil, junto com sua mãe, quando a estrada foi atingida por uma nevasca. De acordo com a imprensa local, o trecho estava coberto por gelo e neblina no momento do acidente. O veículo saiu da pista e capotou perto da cidade de Rio Negro.



