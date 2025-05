Governo espanhol investiga causas de apagão que afetou Europa Solicitação de acesso aos sistemas de energia visa esclarecer incidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 22h54 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h54 ) twitter

Após apagão, Espanha quer acesso aos sistemas de todas as empresas de energia elétrica do país

O governo da Espanha solicitou acesso aos sistemas das empresas de energia elétrica do país para investigar as causas do apagão que afetou parte da Europa. O incidente ocorreu na segunda-feira (28) e impactou transporte e comunicação em Portugal e na Espanha, gerando prejuízos significativos. As autoridades espanholas estimam perdas superiores a R$ 1 bilhão, enquanto economistas portugueses calculam danos que ultrapassam R$ 6 bilhões. Inicialmente, a imprensa espanhola sugeriu que uma falha na geração de energia solar poderia ter causado o apagão, mas essa hipótese foi descartada pela operadora da rede elétrica.

Apesar da normalização do serviço, a população portuguesa expressou descontentamento com a falta de informações durante as mais de 10 horas sem eletricidade. A comissária europeia para gestão de crises destacou a importância de a população estar preparada para emergências, sugerindo a preparação de kits de sobrevivência que incluam itens essenciais como dinheiro, lanterna, água e comida.

