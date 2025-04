Governo federal lança campanha de vacinação em escolas públicas Iniciativa visa imunizar quase 28 milhões de estudantes até abril JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h42 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h42 ) twitter

Governo federal lança campanha para vacinar quase 28 milhões de alunos dentro de escolas públicas

O Governo Federal lançou uma campanha para vacinar quase 28 milhões de estudantes em escolas públicas. A ação começa no dia 14 e vai até 25 de abril, envolvendo agentes de saúde em mais de 109 mil escolas espalhadas por mais de 5.500 municípios. O Programa Saúde na Escola é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de imunizar cerca de 90% dos alunos da rede pública.

As crianças entre 8 meses e 5 anos terão suas cadernetas atualizadas com vacinas contra febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Estudantes até 15 anos também receberão vacinas contra meningite e HPV. As doses serão aplicadas por equipes do SUS ou das Unidades Básicas de Saúde, mediante autorização dos responsáveis.

Uma novidade é a Carteira de Vacinação Digital, que permite aos pais acessar a caderneta pelo celular. Isso facilita o acompanhamento das vacinas e envia lembretes sobre reforços necessários.

