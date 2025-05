Governo inicia devolução de valores descontados ilegalmente do INSS Nove milhões de aposentados poderão solicitar reembolso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 22h19 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h19 ) twitter

Devolução de dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas deve começar neste mês

A devolução do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS deve começar ainda este mês. O governo detalhou as medidas que serão adotadas, permitindo que cerca de nove milhões de beneficiários solicitem o reembolso através do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

O INSS enviará notificações para aqueles cujos descontos foram feitos por associações sem comprovação de inscrição ou pagamento. A Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio dos bens de associações e empresas envolvidas na fraude, além da apreensão dos passaportes dos responsáveis. O prejuízo estimado chega a aproximadamente R$ 2,6 bilhões.

Além disso, novos empréstimos consignados estão suspensos até passarem por auditoria, conforme determinação do Tribunal de Contas da União. Novos descontos só serão autorizados mediante assinatura eletrônica ou biometria. Guilherme Gastaldello, chefe de gabinete do Ministério da Previdência, foi exonerado em meio às investigações conduzidas pela Polícia Federal.

