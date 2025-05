Polícia já identificou mais de R$ 18 bi em possíveis lavagens de dinheiro desde 2023

Desde 2023, o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo identificou mais de R$ 18 bilhões de reais em movimentações bancárias suspeitas de serem lavagem de dinheiro do crime organizado. Parte do dinheiro pode ser usado pelas forças policiais. Uma lei autoriza a transferência dos recursos produtos de crime para o estado. No ano passado, as investigações detectaram mais de R$ 9,6 bilhões em transações ilegais. Aumento de mais de 100%, em relação a 2023.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!