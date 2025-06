Governo propõe alternativas para substituir aumento do IOF Medidas incluem corte de isenções fiscais e aumento de alíquotas em setores específicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h07 ) twitter

Ministério da Fazenda apresenta alternativas para o decreto que aumentou o IOF

O Ministério da Fazenda apresentou propostas para substituir o aumento do IOF, após reuniões entre Fernando Haddad, líderes partidários e os presidentes da Câmara e do Senado. As alternativas incluem um corte de 10% nas isenções fiscais, que pode gerar R$ 80 bilhões em arrecadação, e ajustes em alíquotas de impostos para setores como apostas e fintechs.

Durante as negociações, foi discutido o aumento da alíquota do imposto sobre o lucro das casas de apostas, de 12% para 18%. Além disso, o fim da isenção de imposto de renda sobre investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio foi proposto, com uma nova alíquota de 5%. As fintechs e instituições de pagamento também terão suas alíquotas de contribuição social sobre o lucro líquido elevadas de 15% para 20%.

Hugo Motta, presidente da Câmara, declarou que as propostas ainda serão analisadas pelos parlamentares, expressando dúvidas sobre a eficácia das medidas para resolver problemas fiscais a longo prazo. A Frente Parlamentar Agropecuária manifestou preocupação com a tributação de rendimentos em LCAs e LCIs, argumentando que isso poderia impactar o crédito rural e os preços dos alimentos.

Assista ao vídeo - Ministério da Fazenda apresenta alternativas para o decreto que aumentou o IOF

