Governo propõe nova alíquota de imposto de renda sobre investimentos Presidente Lula discute mudanças fiscais com Fernando Haddad JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h20 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Propostas para tratar das alternativas ao aumento do IOF são apresentadas ao presidente Lula

O governo federal planeja implementar uma alíquota de 17,5% para o imposto de renda sobre investimentos. O presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. As propostas incluem mudanças significativas em impostos e contribuições sociais.

Entre as medidas apresentadas estão a redução de 10% nas isenções fiscais e o aumento de 12% para 18% no imposto sobre o lucro das casas de apostas. O pacote também sugere a elevação das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido nas empresas de tecnologia financeira e instituições de pagamento. Outra proposta inclui uma alíquota de 5% sobre investimentos em letras de crédito dos setores imobiliário e do agronegócio.

As medidas têm gerado preocupações nos setores produtivos devido ao impacto potencial no financiamento agrícola. As propostas devem ser formalizadas à Casa Civil, mas ainda não há data certa para serem enviadas ao Congresso. Algumas partes da proposta podem entrar em vigor imediatamente ao serem publicadas como medida provisória.

Assista ao vídeo - Propostas para tratar das alternativas ao aumento do IOF são apresentadas ao presidente Lula

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!