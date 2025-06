Lula assina acordo de cooperação com a Interpol para combater o crime organizado

O presidente Lula foi recebido pelo novo chefe da polícia internacional. Valdecy Urquiza é o primeiro brasileiro a assumir o comando geral da organização que reúne forças policiais de 196 países. No encontro, foi anunciada a criação de uma força-tarefa internacional integrada, com sede em Buenos Aires, na Argentina. Mais cedo, Lula participou da terceira conferência da ONU sobre oceanos. E o presidente anunciou que o Brasil vai zerar o desmatamento e aumentar a cobertura de áreas marinhas protegidas.



