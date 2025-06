Porto de Salvador entra na rota do tráfico internacional de drogas

Para tentar driblar a fiscalização, criminosos estão expandindo as ações do tráfico internacional de drogas e incluíram o porto de Salvador (BA) na rota. Meia tonelada de cocaína foi apreendida. A droga estava escondida dentro de uma carga de minério, que tinha a Bélgica como destino. Ao passar pelo scanner, os fiscais da Receita Federal descobriram 561 quilos de cocaína. A droga apreendida está avaliada em R$ 108 milhões.



