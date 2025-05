Guarda civil de Suzano é preso após matar motorista em discussão de trânsito Motorista foi baleado e não resistiu aos ferimentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h33 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h33 ) twitter

Guarda civil de SP é preso por matar motorista a tiros durante discussão no trânsito

Um guarda civil metropolitano de Suzano, na Grande São Paulo, foi detido após disparar contra um motorista durante uma briga no trânsito, resultando na morte do condutor. O incidente ocorreu quando Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, tentava desviar de buracos na via e acabou fechando a moto do guarda civil Cleiton Barros de Almeida. A vítima foi levada ao hospital, mas não sobreviveu.

Cleiton Barros de Almeida foi preso em flagrante por homicídio. No momento da prisão, ele portava duas armas, que foram apreendidas pela polícia para perícia. Durante seu depoimento, Almeida admitiu ter atirado após ser fechado e derrubado da moto pelo motorista.

A prefeitura de Suzano divulgou uma nota informando a abertura de um processo para afastar o servidor e condenou qualquer forma de violência.

