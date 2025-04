Haddad destaca resiliência do Brasil frente a tarifas dos EUA sobre a China Ministro da Fazenda enfatiza posição econômica favorável em evento em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haddad diz que Brasil está em boa posição para enfrentar 'tarifaço' de Donald Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um evento em São Paulo onde discutiu as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos à China e suas possíveis repercussões no Brasil. Ele expressou preocupação com a situação econômica global e afirmou que a sociedade deve refletir sobre como reagir a esse cenário disruptivo.

Haddad destacou que as tarifas de 104% aplicadas à China podem afetar indiretamente o Brasil devido à forte relação comercial entre os dois países. No entanto, ele ressaltou que o Brasil está em uma posição vantajosa para enfrentar essas adversidades. O país possui reservas cambiais robustas, ausência de dívida externa e um saldo comercial positivo. Além disso, a colheita de uma super safra contribui para essa resiliência econômica.

Apesar das incertezas geradas pela guerra comercial entre as duas potências, Haddad acredita que a economia brasileira está mais bem preparada para enfrentar turbulências do que seus vizinhos.

Assista em vídeo - Haddad diz que Brasil está em boa posição para enfrentar ‘tarifaço’ de Donald Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!