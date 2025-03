Hamas rejeita proposta do governo israelense para prorrogar primeira fase do cessar-fogo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 23h17 (Atualizado em 01/03/2025 - 18h01 ) twitter

O grupo terrorista Hamas rejeitou a proposta do governo israelense de prorrogar a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que termina sábado (1). Em Tel Aviv, torcedores se reuniram em um estádio para homenagear Tsachi Idan, fã de esportes e torcedor fervoroso, morto em Gaza. A irmã dele pediu perdão pela forma trágica de seu retorno, destacando a perda. Um amigo expressou seu apoio e apreço pela amizade que não estará mais presente nas arquibancadas. Tsachi Idan foi sequestrado do kibbutz Nahal Oz e sua filha foi morta na sua frente.

