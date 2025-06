Hernán Crespo retorna ao São Paulo como técnico Argentino busca recuperação do time no Campeonato Brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h02 ) twitter

De volta ao São Paulo, Hernán Crespo é apresentado como novo técnico do clube

Hernán Crespo foi apresentado como técnico do São Paulo, após ter conduzido a equipe à conquista do Campeonato Paulista em 2021. O argentino foi recebido calorosamente pelos torcedores, que guardam boas lembranças de sua passagem anterior pelo clube. Crespo retorna com o desafio de melhorar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, onde atualmente está próximo da zona de rebaixamento.

Na sua primeira passagem, Crespo liderou o São Paulo durante a pandemia, o que limitou o contato com os torcedores. Agora, ele encontrará uma equipe com mudanças significativas, incluindo um elenco mais envelhecido e menos numeroso, além de enfrentar dificuldades financeiras que podem restringir novas contratações. O técnico expressou seu desejo de respeitar e honrar a paixão dos torcedores, enfatizando a importância do coração e da determinação para superar os desafios.

