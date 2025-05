Homem arremessa bloco de concreto em mulher após briga no trânsito em Goiânia (GO) Vítima levou dez pontos no rosto; marido infartou devido ao susto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h32 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h32 ) twitter

Em Goiânia (GO), um desentendimento no trânsito resultou em agressão quando um homem lançou um bloco de concreto em direção a uma mulher dentro de um carro. O conflito começou após uma buzinada. Kelly, a vítima, precisou levar dez pontos no rosto e foi levada ao hospital por seu marido. Ele ficou tão chocado com a situação que sofreu um infarto na recepção do hospital e precisou ficar dois dias na UTI.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor pegou o bloco na calçada e o atirou contra o veículo. Após o ataque, ele fugiu, mas foi perseguido pelo motorista do carro. A polícia investiga o caso.

O agressor explicou que agiu impulsivamente após ouvir um barulho que interpretou como ameaça. Sua esposa, grávida de nove meses, dirigia o carro na ocasião. Ele expressou arrependimento por suas ações.

