Polícia de SP procura vítimas de roubo de alianças para devolver as joias aos proprietários

A Polícia Civil está em busca das vítimas de ladrões de alianças, em São Paulo, para fazer a devolução das joias aos proprietários. As alianças foram apreendidas em uma operação no início de maio de 2025. Para comprovar que são donas, as pessoas precisam mostrar boletim de ocorrência do roubo, foto ou certidão de casamento com nome e data gravados na peça.



