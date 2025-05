Homem é preso após manter motorista de ônibus refém em São Paulo Incidente ocorreu na zona leste e durou cerca de três horas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h32 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h32 ) twitter

Motorista feito refém na zona leste de SP estava sozinho com o sequestrador

Um homem foi detido após manter um motorista de ônibus refém por quase três horas na zona leste de São Paulo. Durante o sequestro, apenas o motorista e o sequestrador estavam no veículo. A ação policial contou com agentes equipados com coletes à prova de balas e o grupo de ações táticas especiais para negociar a libertação do refém.

O incidente teve início por volta das 17h30, levando ao bloqueio da avenida onde o ônibus estava parado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito era ex-funcionário da empresa de ônibus e passava por dificuldades financeiras após uma demissão. Apesar do prolongado sequestro, o motorista saiu ileso da situação.

