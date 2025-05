Minuto JR: Polícia prende 17 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e armas em três estados e no DF

Dezessete pessoas foram presas, nesta quarta-feira (30), suspeitas de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Entre os detidos estão quatro policiais militares. R$ 84 milhões foram bloqueados de contas bancárias dos suspeitos e de empresas de fachada. E ainda: a Polícia Civil do Maranhão confirmou que o ovo de páscoa ingerido por uma mãe e dois filhos estava contaminado com um pesticida altamente tóxico, conhecido como chumbinho.



