Homenagem a Preta Gil reúne multidão no Rio de Janeiro Fãs e artistas se despedem da cantora no Theatro Municipal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 23h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h39 )

Fãs, amigos e parentes se despedem de Preta Gil, no RJ

Uma multidão de fãs, amigos e familiares se reuniu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedir da cantora Preta Gil. Aos 50 anos, ela faleceu nos Estados Unidos enquanto tratava um câncer no intestino. Desde as primeiras horas do dia, admiradores vindos de várias partes do país cercaram o teatro para prestar suas últimas homenagens.

Entre os presentes estavam personalidades como Ivete Sangalo, Regina Casé e Carolina Dieckmann. O presidente Lula também enviou uma coroa de flores em homenagem à artista. Carlinhos Brown e Francisco Gil acompanharam o cortejo fúnebre em um caminhão do Corpo de Bombeiros, passando por ruas enfeitadas com placas com o nome da cantora. A cerimônia de cremação ocorreu ao final do dia, restrita a familiares e amigos próximos.

Assista ao vídeo - Fãs, amigos e parentes se despedem de Preta Gil, no RJ

