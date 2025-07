IPCA 15: prévia da inflação de julho sobe 0,33%

A energia elétrica e as passagens áreas foram itens que pesaram na previa da inflação de julho. O IPCA-15 subiu 0,33%, um pouco acima do índice registrado no mês passado. Dos nove grupos pesquisados, cinco tiveram alta: o da habitação teve o maior peso, principalmente por causa, da bandeira vermelha na conta de energia elétrica, que subiu 3%. O grupo dos transportes teve alta de 0,67%.



