Hospital nos EUA cura bebê com doença rara por meio de técnica genética

Hospital nos EUA cura bebê com doença rara por meio de alteração de DNA

Um hospital nos Estados Unidos curou um bebê com uma doença rara utilizando uma técnica de alteração de DNA. A criança nasceu com uma mutação genética e sofria de deficiência de substâncias essenciais como o fosfato, além de ter problemas no fígado que exigiam uma dieta restritiva.

Aos seis meses de idade, foi incluída em um programa do Hospital Infantil da Filadélfia para testes envolvendo sequenciamento de DNA. O tratamento foi bem-sucedido e representa um avanço significativo na medicina, com potencial para beneficiar outros pacientes com condições semelhantes.

