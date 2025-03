Idosa de 81 anos e filho são presos por suspeita de sequestros-relâmpagos no RJ Marlene Teixeira é investigada como mentora de grupo criminoso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h30 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h30 ) twitter

Idosa de 81 anos é presa com o filho por suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos no RJ

No Rio de Janeiro, uma idosa de 81 anos e seu filho foram presos sob suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos. Marlene Teixeira é apontada pelas investigações como a líder do grupo criminoso, com apoio do filho.

Imagens de câmeras de segurança mostram a abordagem dos criminosos a uma mulher de 65 anos. A vítima foi levada em um carro até um caixa eletrônico, onde foi forçada a sacar dinheiro sob ameaça.

Mãe e filho foram detidos por extorsão, enquanto uma terceira integrante do grupo ainda não foi identificada.

