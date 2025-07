Impacto bilionário da tarifa dos EUA preocupa economia brasileira Estudo aponta risco de queda no PIB e perda de empregos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/07/2025 - 01h34 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h34 ) twitter

Impacto da nova tarifa de Trump ao Brasil pode chegar a R$ 20 bilhões

A imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos pode impactar a economia do Brasil em cerca de R$ 20 bilhões. Segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, essa medida pode resultar na perda de aproximadamente 110 mil empregos e em uma redução de 0,16% no Produto Interno Bruto (PIB). Os estados mais afetados seriam São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

O setor agropecuário seria o mais prejudicado com a nova tarifa, seguido pelo comércio. As exportações brasileiras para os Estados Unidos podem diminuir em 2,44%, enquanto as importações devem recuar em 1%. Apesar desse cenário desfavorável, o Ministério da Fazenda revisou para cima sua projeção do PIB para este ano, ajustando-a de 2,4% para 2,5%.

Para lidar com a situação, o presidente Lula criou um comitê com representantes dos Ministérios da Casa Civil, da Fazenda e das Relações Institucionais. Coordenado por Geraldo Alckmin, o grupo pretende ouvir os setores mais afetados pelas mudanças nas tarifas.

