Incêndio em aterro sanitário na Grande Belém motiva investigação policial Fumaça atinge cidades vizinhas; prefeitura intensifica fiscalização JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil investiga causa de incêndio em aterro sanitário na região metropolitana de Belém (PA)

A Polícia Civil está investigando um incêndio ocorrido no antigo lixão do Aurá, um aterro sanitário na região metropolitana de Belém. A fumaça do incêndio se espalhou por cidades próximas, afetando a qualidade do ar local.

Segundo a prefeitura de Belém, responsável pela fiscalização do contrato com a empresa que gerencia o aterro, as más condições e a falta de infraestrutura podem ter contribuído para o incidente. O local ainda recebe resíduos de forma irregular. Um funcionário foi detido devido a irregularidades, enquanto outras duas pessoas prestaram depoimento à polícia.

A empresa responsável pelo aterro nega que o incêndio tenha ocorrido em sua área de responsabilidade, mas afirma estar colaborando com as autoridades. O fogo foi controlado somente no final da manhã. A prefeitura planeja aumentar a fiscalização para evitar novos incidentes. Moradores locais enfrentam dificuldades com a qualidade do ar durante o verão amazônico.

Assista ao vídeo - Polícia Civil investiga causa de incêndio em aterro sanitário na região metropolitana de Belém (PA)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!