Trump confirma acordo comercial com a China e libera entrada de estudantes do país nos EUA

O presidente Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (11) que os Estados Unidos e a China concordaram com os termos para um acordo comercial. Na negociação, ficou definido que o governo americano vai liberar a entrada de estudantes chineses no país. Donald Trump disse que o acordo comercial entre Estados Unidos e China ainda precisa ser aprovado por ele e pelo presidente Xi Jinping, mas confirmou que a negociação está concluída. Sem entrar em detalhes, Trump disse que os chineses teriam que pagar 55% de tarifas para exportar para os Estados Unidos, enquanto os produtos americanos enfrentariam uma taxa de 10% para entrar na China. Hoje (11), o bilionário Elon Musk recuou sobre os comentários que fez contra o presidente Trump, na semana passada. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Trump agradeceu pelo pedido de desculpas.



