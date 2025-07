Inflação de julho impacta orçamento familiar com alta em energia e passagens aéreas IPCA-15 registra aumento de 0,33%, destacando-se energia elétrica e transporte JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 23h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h39 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A prévia da inflação de julho registrou alta de 0,33%, impulsionada por aumentos em energia elétrica e passagens aéreas.

A bandeira vermelha na energia elétrica aumentou o custo em 3%, enquanto o grupo de transportes subiu 0,67%.

Belo Horizonte teve a maior variação de preços e o IPCA-15 acumulou alta de 5,30% em 12 meses, acima da meta do Banco Central.

O mercado está preocupado com os efeitos de uma nova tarifa para produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos a partir de agosto.

IPCA 15: prévia da inflação de julho sobe 0,33%

A prévia da inflação em julho subiu para 0,33%, influenciada por aumentos nos setores de energia elétrica e passagens aéreas. Entre os nove grupos pesquisados, cinco registraram alta. A bandeira vermelha na conta de energia elevou a categoria em 3%, enquanto o grupo de transportes subiu 0,67%, pressionado pelo custo das passagens aéreas.

Belo Horizonte destacou-se como a capital com maior variação nos preços. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 atingiu uma alta de 5,30%, superando a meta do Banco Central. Durante as férias escolares, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras devido ao aumento nos custos de viagem.

O mercado está apreensivo com possíveis impactos econômicos decorrentes de uma nova tarifa sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir de agosto. Esta incerteza afeta decisões de investimento e movimentações do dólar.

