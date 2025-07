Início da remoção de famílias em Brumadinho devido a risco em barragem Famílias são deslocadas após elevação do nível de alerta para barragem B1A JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h42 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h42 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A remoção de famílias próximas à barragem B1A em Brumadinho foi iniciada devido ao aumento do nível de alerta.

Duvas famílias foram transferidas, com um total de sete previstas para serem deslocadas.

A medida foi determinada pelo Ministério Público, com um prazo de 15 dias para a retirada das famílias.

Custos da mudança serão custeados por recursos da mineradora, e segurança será garantida pela Polícia Militar durante o processo.

Famílias que vivem próximas a uma barragem em Brumadinho (MG) começam a ser removidas do local

A remoção de famílias próximas à barragem B1A em Brumadinho, Minas Gerais, começou hoje após o nível de alerta ser elevado para dois em uma escala que vai até três. Duas famílias foram transferidas de um total de sete previstas para serem deslocadas pela Defesa Civil para casas alugadas pela Prefeitura.

A medida foi determinada pelo Ministério Público com um prazo de 15 dias para a retirada das famílias da zona de auto-salvamento, área que seria a primeira atingida no caso de um colapso da barragem gerida pela Emicon Mineração e Terraplanagem. A Agência Nacional de Mineração afirmou que a estrutura não oferece condições adequadas de segurança.

Os custos das mudanças serão cobertos por recursos bloqueados da mineradora, somando R$ 17 milhões. Durante a remoção, a Polícia Militar garantirá a segurança dos pertences e animais deixados nas propriedades. As famílias poderão retornar somente quando a mineradora cumprir todas as exigências e o nível de alerta for reduzido.

Assista ao vídeo - Famílias que vivem próximas a uma barragem em Brumadinho (MG) começam a ser removidas do local

