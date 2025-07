Empresas brasileiras que exportam para os EUA colocam funcionários em férias coletivas

Mesmo antes de as tarifas começarem a valer, empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos já enfrentam dificuldades. Algumas já colocaram funcionários em férias coletivas. No pior cenário, pode haver demissões em massa. A Confederação Nacional da Indústria tem mapeado os efeitos econômicos imediatos e de médio prazo das tarifas americanas de 50%. No momento, as estimativas indicam que os prejuízos podem chegar à ordem de R$ 19 bilhões. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná devem ser os mais prejudicados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!