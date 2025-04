INMET alerta sobre fortes chuvas em mais de 700 cidades brasileiras Previsão indica grande volume de água em curto período e risco de transtornos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 00h19 (Atualizado em 16/04/2025 - 00h19 ) twitter

Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 700 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta informando que mais de 700 municípios devem enfrentar um volume elevado de chuvas em um curto espaço de tempo. Essa situação pode causar diversos transtornos nas áreas afetadas. A previsão em Belo Horizonte é de chuvas intensas, juntamente com temperaturas que podem atingir até 26ºC.

Em outras regiões do Brasil, como São Paulo e Palmas, a previsão é de pancadas com raios, e as temperaturas máximas podem chegar a 25ºC e 29ºC, respectivamente. A Bahia e o Tocantins já enfrentaram as condições mais severas de chuva recentemente.

Para amanhã, ventos na atmosfera devem contribuir para a formação de tempestades entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, o calor e a umidade favorecerão o surgimento de nuvens carregadas. Em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Salvador e Macapá, as temperaturas máximas variam entre 26ºC e 34ºC.

O segmento Tempo Delivery destacou previsões específicas para cidades como Igaracy, na Paraíba, onde não é esperado chuva até sexta-feira, e Cruzeiro, em São Paulo, onde há possibilidade de fortes chuvas com raios até quinta-feira.

