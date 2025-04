Templo de Salomão está entre os expositores da maior feira de turismo da América Latina

Representantes de 41 países participam da maior feira de turismo da América Latina, que acontece em São Paulo. Entre os expositores do evento está o Templo de Salomão, que recebe turistas do mundo inteiro e, desde o ano passado, faz parte da lista oficial de pontos turísticos da capital. O Templo já recebeu mais de 32 milhões de visitantes desde a inauguração em 2014.



