Inscrições do Enem abrem com novidades para estudantes

Enem: inscrições abrem nesta segunda (26) com pré-inscrição automática para alunos da rede pública

As inscrições para o Enem começaram hoje (26) e vão até o dia 6 de junho. Este ano, o exame traz novidades significativas. Alunos maiores de 18 anos poderão obter a certificação do ensino médio ao atingir pelo menos 450 pontos nas áreas de conhecimento e metade da nota máxima na redação. Essa opção deve ser escolhida durante a inscrição.

Outra novidade é a pré-inscrição automática para estudantes do terceiro ano de escolas públicas. As provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro.

Em Belo Horizonte, muitos alunos já intensificaram sua rotina de estudos com a abertura das inscrições. As inscrições devem ser feitas no site do INEP, na página do participante.

