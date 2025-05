INSS abre processo contra entidades por fraudes em aposentadorias Plano de ressarcimento será elaborado pelo INSS com a AGU JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h20 ) twitter

INSS abre processo contra 12 entidades investigadas por descontos ilegais nas aposentadorias

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou um processo administrativo contra 12 entidades investigadas por descontos ilegais em aposentadorias. A Polícia Federal conduz a investigação para responsabilizar associações e sindicatos suspeitos de desviar recursos de aposentados sem autorização.

Ministros e técnicos discutem um plano de ressarcimento, que será desenvolvido pelo INSS junto com a Advocacia Geral da União (AGU). O plano prevê criar um canal para que beneficiários afetados possam solicitar a devolução dos valores e responsabilizar os envolvidos na fraude.

Estima-se um desvio de cerca de R$ 6,3 bilhões. Uma das estratégias é usar créditos extras do orçamento para restituir valores através de ações judiciais contra as instituições envolvidas. Ainda não se sabe quantos beneficiários foram afetados, mas no ano passado quase 6 mil ações judiciais foram registradas devido a descontos indevidos.

Em entrevista à RECORD, o presidente do INSS destacou que a prioridade é ressarcir os aposentados rapidamente. “Trabalhamos todo o final de semana com a AGU, CGU e Ministério da Previdência para criar um projeto ágil”, afirmou.

