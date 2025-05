A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel para as distribuidoras de combustíveis. O recuo é de R$ 0,16, com o litro custando em média R$ 3,27. O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (06).



