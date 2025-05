INSS começa a devolver valores descontados ilegalmente em abril Ressarcimento segue calendário baseado no número final do cartão do benefício JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h34 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h34 ) twitter

INSS começa a devolver quase R$ 300 milhões descontados ilegalmente em abril

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões em abril. Serão restituídos cerca de R$ 292 milhões aos beneficiários. O pagamento seguirá um calendário baseado no último dígito do cartão do benefício.

Para segurados que recebem até um salário mínimo com cartão finalizado em ‘1’, os pagamentos começaram hoje e vão até o dia 6 de junho. Para aqueles com renda acima de um salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre os dias 2 e 6 de junho, também conforme o número final do cartão.

Os descontos foram aplicados mesmo após a descoberta da fraude devido à folha de pagamento já estar processada. Beneficiários que tiveram descontos não autorizados em meses anteriores devem informar ao INSS. Mais de dois milhões já relataram esse problema. As solicitações podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente nas agências dos Correios a partir desta sexta-feira.

A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal para interromper a disseminação de notícias falsas sobre o ressarcimento nas redes sociais. Foram identificados anúncios fraudulentos prometendo indenizações falsas e usando logotipos oficiais indevidamente.

