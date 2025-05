Boletim Focus: economia deve crescer 2,14% em 2025, projetam analistas ouvidos pelo BC

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central acreditam que a economia vai crescer 2,14% em 2025. Já a cotação do dólar é estimada em R$ 5,80 até o final de 2025. A inflação oficial é prevista em 5,5%, um ponto percentual acima do limite da meta estabelecida. A taxa básica de juros deve terminar o ano em 14,75%, que é o patamar atual da Selic. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central.



