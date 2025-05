Integrante do PCC é preso na Bolívia e transferido para Brasília Tuta foi capturado ao tentar renovar documentos com identidade falsa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h23 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h23 ) twitter

Integrante do PCC conhecido como Tuta passa a noite em presídio de segurança máxima em Brasília

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, foi transferido para o presídio federal de segurança máxima em Brasília após ser preso na Bolívia. A captura ocorreu no último fim de semana, quando ele tentou renovar documentos usando uma identidade falsa. Dados biométricos revelaram sua verdadeira identidade.

Condenado a 12 anos por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Tuta estava foragido desde 2020. O Ministro da Justiça e Segurança Pública destacou a cooperação entre forças locais e internacionais como crucial para combater o crime organizado.

No presídio em Brasília, Tuta permanecerá sob vigilância constante e não terá contato com Marcola, outro líder do PCC detido no mesmo local.

