Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (1º): Governo entra com ação no Supremo contra decisão que derrubou alta do IOF. Oposição reage e diz que medida pode agravar o desgaste entre o Congresso e o Planalto. Presidente Lula anuncia mais de R$ 500 bilhões em crédito para agricultores. Chega ao Brasil, o corpo de Juliana Marins que morreu ao cair em vulcão na Indonésia. Nos Estados Unidos, Senado aprova pacote fiscal que garante mais dinheiro para o controle das fronteiras. Na Europa, Reino Unido tem o dia mais quente do ano. E na Espanha, criança morre ao ser deixada no carro. Aqui no Brasil, mais de 50 cidades registram temperaturas abaixo de zero. No futebol, time russo contrata Gerson, que dá adeus ao Flamengo.