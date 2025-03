Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (4): Onda de calor faz praias lotarem e provoca aumento nos casos de afogamento no país. Chuva forte atinge mais de cem cidades no Ceará. Zelensky recua e diz que Ucrânia está pronta para trabalhar com os Estados Unidos para o fim da guerra. China e Canadá anunciam tarifas sobre produtos americanos em resposta a taxação dos Estados Unidos. bombas de gás são lançadas durante votação no parlamento da Sérvia. No futebol, os jogos das semifinais do Paulistão estão definidos; Corinthians e Santos será domingo, e Palmeiras e São Paulo na segunda-feira. Torcida do Corinthians aposta em Memphis Depay para conquistar o título que não vem desde 2019.