Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/04/2025

Veja a edição completa do JR desta sexta (4) com os seguintes destaques: Previsão de chuva forte deixa cidades do Sudeste em alerta para alagamentos e deslizamentos. Ônibus com professores e estudantes cai em ribanceira e deixa mortos no Rio Grande do Sul. China reage a tarifaço de Trump e impõe taxas de 34% a produtos americanos. Governo amplia faixa de renda para o programa Minha Casa, Minha Vida.



