Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (8): Ministro do Supremo Alexandre de Moraes mantém IOF sem aumento e convoca audiência de conciliação entre Congresso e o governo. Em entrevista exclusiva, presidente da Câmara Hugo Motta afirma que está aberto para o diálogo. Em viagem ao Rio, presidente Lula anuncia investimento de R$ 33 bilhões no setor de petróleo. Rússia realiza o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da guerra. Especialistas alertam: cirurgia para mudar a cor dos olhos pode causar graves problemas de visão.