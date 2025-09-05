Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/09/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (4): Primeiro mês do tarifaço derruba exportações para os Estados Unidos. Mesmo assim, balança comercial brasileira registra superávit. Passageiros de trens ficam na linha de tiro durante confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. Em Brasília, oposição articula projeto de anistia que pode beneficiar Jair Bolsonaro. No futebol, Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado por envolvimento em apostas esportivas. E o adeus ao estilista italiano Giorgio Armani, ícone da moda.