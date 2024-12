Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/12/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (4): Pobreza cai ao menor nível no Brasil desde 2012. Arthur Lira diz que governo não tem votos suficientes para aprovar urgência do pacote fiscal. Supremo retoma julgamento e ministro Dias Toffoli defende responsabilizar plataformas digitais por conteúdos publicados. Nossos repórteres flagram o comércio ilegal de produtos nas estações de metrô. Executivo de seguradora é morto a tiros em frente a hotel de luxo em Nova York. Na França, deputados se unem e derrubam o primeiro-ministro. Na Coreia do Sul, oposição apresenta pedido de impeachment do presidente.