Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (7): Alexandre de Moraes determina que Carla Zambelli comece a cumprir pena de prisão. Gasolina fica mais cara em cinco capitais do Brasil. Manchas de sangue no carro de Adalberto Junior podem ajudar polícia a esclarecer o caso. Jovem de 24 anos morre baleado durante festa junina no Rio de Janeiro. No futebol, a Seleção brasileira volta aos treinos de olho no confronto contra o Paraguai na terça-feira (10).



