Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/12/2024

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (7): Ex-policiais rodoviários federais são condenados pela morte de Genivaldo Santos em Sergipe. No Rio de Janeiro, tiroteio faz novas vítimas de balas perdidas; entre elas, duas crianças. Deslizamento de rejeitos obriga moradores a abandonarem as casas em Minas Gerais. Rebeldes se aproximam da capital da Síria para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Donald Trump se encontra com presidentes da França e da Ucrânia em viagem à Europa. A onda das palavras cortadas, uma mania que surgiu na internet, mas que preocupa pais e educadores.