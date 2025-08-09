Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (08): Mesa diretora da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética. Presidente Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso. Itamaraty convoca encarregado da embaixada dos Estados Unidos para explicar postagens contra o Supremo Tribunal Federal. Ainda sem plano de auxílio, Lula afirma que empresas afetadas pelo tarifaço americano não terão prejuízo. Policiais militares trocam tiros com homens que invadiram prédio na zona sul de São Paulo. Morre no Rio, aos 66 anos, um dos maiores nomes do samba: o cantor e compositor Arlindo Cruz. E o Jornal da RECORD chama atenção para números alarmantes sobre tentativas de fraudes. Mais de 4 milhões e meio de pessoas foram vítimas entre janeiro e abril.