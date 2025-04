Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/04/2025

Veja a edição completa do JR desta quarta (9) com os seguintes destaques: Donald Trump amplia para 125% a taxação sobre produtos chineses e reduz tarifas para outros países por 90 dias. Governo envia 46 alertas por hora a celulares bloqueados por roubo ou furto. Polícia investiga homem que usava aplicativos de mensagens para vender armas e munições. E ainda: veja os técnicos que estão há mais tempo no comando das equipes da elite do futebol brasileiro.