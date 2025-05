Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (9): Inflação recua em abril, mesmo com alta nos preços dos alimentos e remédios. INSS diz que vai ressarcir vítimas de fraudes a partir de 26 de maio. STF mantém ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe. Presidente Lula assiste ao desfile do Dia da Vitória e defende parceria com a Rússia em reunião com Putin. Em novo capítulo da guerra comercial, Trump afirma que pode reduzir tarifas sobre produtos chineses. Raio-x do Jornal da Record revela os trechos mais perigosos das rodovias federais. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. E Antonio Oliveira assume o comando do Sport. Botafogo e Internacional se enfrentam domingo com a missão de subir na tabela do Brasileirão.