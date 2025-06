Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (9): STF começa a interrogar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Presidente da Câmara diz que Congresso não tem compromisso de aprovar medidas alternativas para a alta do IOF. E no caso Zambelli, Hugo Mota confirma que o mandato da deputada será cassado. Anvisa aprova uso de caneta emagrecedora contra a obesidade. Representantes da China e dos Estados Unidos negociam tarifas em Londres. E no Campeonato Brasileiro, os preparativos de Fortaleza e Santos para sair da zona de rebaixamento.