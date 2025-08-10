Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (9): acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos no interior de Mato Grosso; adolescente faz ataque a tiros em Nova York, num dos pontos turísticos mais famosos do mundo; presidente ucraniano diz que não vai ceder territórios em troca de paz; familiares e sobreviventes lembram os 80 anos da bomba atômica lançada em Nagazaki; terceira neve do ano muda a paisagem nas serras gaúcha e catarinense. E no Brasileirão, Cruzeiro e Santos se enfrentam em jogo que marca o duelo entre o artilheiro Kaio Jorge e Craque Neymar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!